Gobierno de México confirma fechas para próximo Simulacro Nacional 2026 y pruebas de alerta en celulares

El Gobierno de México ha confirmado la realización de tres ejercicios de prevención masiva bajo el esquema de Simulacro Nacional 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura de la protección civil.

El primer evento de gran relevancia ocurrirá este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, cuando se active la alerta sísmica en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta movilización busca poner a prueba la capacidad de respuesta ciudadana y de las autoridades ante un sismo de gran magnitud.

Para este Simulacro Nacional 2026, la gran novedad será el avance en el sistema de alertamiento por telefonía celular. Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informaron que se está trabajando arduamente en la modificación del mensaje que llegará a los dispositivos móviles. El objetivo es que la notificación de sismo sea clara, directa y que no genere pánico innecesario, sino una acción inmediata de repliegue o evacuación.

La importancia de participar en el Simulacro Nacional 2026 este 18 de febrero radica en que se evaluarán los nuevos protocolos de comunicación digital. A diferencia de años anteriores, se espera que la señal llegue de manera simultánea a millones de usuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México, permitiendo que incluso quienes no escuchan los altavoces públicos reciban la notificación en sus manos.

Fechas de otros simulacros de sismo en México 2026

Para este 2026, las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han confirmado que, además del ejercicio regional de este miércoles 18 de febrero, habrá dos grandes ejercicios a nivel nacional.

Aquí tienes las fechas y detalles clave para el resto del año:

Miércoles 6 de mayo de 2026 (11:00 horas): Será el Primer Simulacro Nacional 2026 . Esta fecha es emblemática, ya que conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) .

Sábado 19 de septiembre de 2026 (11:00 horas): Se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026. Por primera vez, este ejercicio nacional se realizará en un sábado, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta y los protocolos de seguridad en un contexto de fin de semana, fuera de la rutina laboral y escolar habitual.

En ambos casos, la alerta sísmica sonará puntualmente a las 11:00 a. m. (tiempo del centro de México) a través de los altavoces públicos y el sistema de alertamiento en teléfonos celulares.

Prevención en caso de sismos en México

Desde los trágicos eventos de septiembre de 1985 y 2017, la infraestructura de seguridad en México ha evolucionado de forma constante. La implementación de la tecnología Cell Broadcast para el Simulacro Nacional 2026 representa un hito en la gestión de emergencias.

Estadísticamente, la CDMX y el Edomex son las zonas con mayor densidad poblacional expuestas a riesgos geológicos, por lo que la actualización de la alerta sísmica es una prioridad de seguridad nacional para reducir el tiempo de reacción.

Es fundamental que la población verifique que sus dispositivos sean compatibles con el sistema de mensajería de emergencia. Durante el ejercicio de este miércoles, se espera la participación de dependencias como la Sedena, la Guardia Nacional y cuerpos de Bomberos, quienes coordinarán los puntos de reunión en las plazas públicas y centros de trabajo más concurridos del país.

Recuerda que la prevención es la mejor herramienta que tenemos como sociedad. Mantente informado a través de canales oficiales y participa con responsabilidad en cada Simulacro Nacional 2026 programado para este año.

