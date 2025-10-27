¿Cuáles son las fechas y mejores tiendas para aprovechar El Buen Fin 2025?

La edición 2025 de El Buen Fin ya tiene fechas confirmadas, marcando un periodo de cinco días de intensa actividad comercial. Este evento masivo se desarrollará del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, garantizando descuentos importantes en miles de establecimientos físicos y plataformas en línea.

Se anticipa que esta jornada de ofertas impulse notablemente la compra de artículos de alta demanda, especialmente en el rubro tecnológico. En particular, se espera una explosión en la venta de Smart TV y electrodomésticos, tendencia impulsada por la cercanía de importantes citas deportivas.

¿Qué tiendas participan y cuáles serán los productos más buscados en El Buen Fin 2025?

Grandes cadenas departamentales como Liverpool, Coppel y El Palacio de Hierro ya figuran entre las empresas confirmadas para participar en el evento. Los supermercados esenciales como Walmart, Soriana y Chedraui también ofrecerán sus propias promociones especiales para el público.

Las plataformas de comercio electrónico Amazon, Mercado Libre y AliExpress se suman a la lista de participantes clave para esta edición. Más allá de la tecnología, se espera una alta demanda en artículos de juguetería y una notable búsqueda de vinos y licores.

¿Cómo aprovechar las promociones de El Buen Fin 2025 y evitar endeudarse?

El esquema de promociones incluirá opciones de financiamiento como los meses sin intereses (MSI), especialmente útiles para adquirir electrodomésticos o muebles. Adicionalmente, se aplicarán descuentos directos que pueden variar entre el 20% y el 50% del precio original del producto.

Aunque siempre habrá ofertas llamativas, es fundamental comparar precios entre distintos vendedores en línea y tiendas físicas, además de leer los términos completos de las ofertas.