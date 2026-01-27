Fuerzas federales realizan operativo sorpresa en el Cereso de La Paz

Corporaciones de seguridad ejecutan un intenso operativo sorpresa en el Cereso de La Paz aparentemente para efectuar el traslado de internos. Este operativo sorpresa inició durante las últimas horas de este lunes en la capital de Baja California Sur, movilizando a un gran número de efectivos que mantienen bajo resguardo el Centro de Readaptación Social.

La intervención cuenta con la participación coordinada de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Marina). A estas fuerzas federales se han sumado elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes establecieron un perímetro de seguridad tanto en el interior como en las inmediaciones del recinto para garantizar que las diligencias se desarrollen sin incidentes.

Hasta este momento, no se ha emitido una postura oficial que detalle el motivo exacto de la movilización masiva. Sin embargo, información extraoficial apunta a que la acción responde a una estrategia de despresurización del sistema penitenciario, contemplando el traslado de diversos reos hacia otros centros de reclusión federales o estatales.

Históricamente, el Cereso de La Paz ha sido objeto de diversas revisiones exhaustivas y protocolos de control para mantener el orden interno. La participación constante de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en estas tareas busca prevenir la entrada de objetos ilícitos y asegurar que las instalaciones operen bajo los estándares de seguridad exigidos por la ley.

La presencia táctica de la Secretaría de Marina (Marina) en la zona subraya la importancia de este despliegue dentro de la estrategia estatal de seguridad pública. Mientras las maniobras continúan, familiares de los internos se han aproximado a las puertas del penal para solicitar informes, mientras el tráfico vehicular en las calles colindantes permanece restringido por las unidades oficiales que resguardan el área.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades estatales brinden un informe oficial con el balance de los resultados obtenidos tras el operativo sorpresa. Por ahora, la vigilancia se mantiene reforzada con patrullajes terrestres y supervisión aérea para evitar cualquier alteración al orden o intento de motín durante el proceso de traslado de los reclusos.

