Federica Quijano reveló que terminó en el hospital porque su hijo autista la golpeó

Federica Quijano compartió cómo terminó en el hospital después de que su hijo autista, Sebastián, la golpeara. Fue durante una transmisión en vivo, que la exintegrante de Kabah comentó que el menor le propinó un gran cabezazo en el brazo durante un colapso emocional, lo que la llevó a buscar atención médica para evaluar las lesiones.

“Sebastián se puso muy muy agresivo en la mañana y me dio un gran cabezazo en el brazo, entonces estoy aquí en el hospital para ver qué me pasó”, comentó.

Si bien no fue nada grave, aclaró que los doctores le informaron que sufrió una tendinitis. No obstante, explicó que el dolor fue tan intenso que la llevó al borde del llanto. También aprovechó la oportunidad para compartir su experiencia como madre de un niño con espectro autista azul.

“A veces como mamá azul es una montaña rusa, hay días en que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde, te ve, te abraza, te ama y tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá y otros en los que es una lucha constante de sentimientos”.

Explicó que tener un hijo con autismo le ha llevado a enfrentar una montaña rusa emocional diariamente, con días en los que Sebastián está en un estado emocional más estable y otros momentos en los que no.

No obstante, señaló que a medida que su hijo va creciendo, los temores sobre su futuro se vuelven cada vez más intensos, que le han llevado a pensar que habrá algún día en el que quizás no pueda manejar la situación. También describió la complejidad de la crianza de un hijo con autismo, especialmente cuando él no es consciente del daño que ocasionalmente puede causar.

“Él sigue creciendo y haciéndose más fuerte y yo más viejita. Me asusta el día que ya no pueda con él. Hay veces que no sabes por dónde ir cuando él ni siquiera se está dando cuenta que me está lastimando así (…) Días como estos en que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste que habías conseguido van para atrás, es una lucha constante”.

Concluyó compartiendo que hay días en los que siente que no ha avanzado y experimenta momentos de retroceso en los logros que creía haber alcanzado.