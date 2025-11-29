Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 29 de Noviembre, 2025
HomeEdictos y ConvocatoriasFelicitaciones a Víctor Manuel Castro Cosío, por su 4to Informe de Gobierno de BCS
Edictos y Convocatorias

Felicitaciones a Víctor Manuel Castro Cosío, por su 4to Informe de Gobierno de BCS

El 28 de noviembre del 2025, Víctor Manuel Castro Cosío realizó su Cuarto Informe de Gobierno de BCS, denominado "Encuentro Ciudadano"
CPS Noticias
29 noviembre, 2025
0
5

Felicitaciones a Víctor Manuel Castro Cosío, por su 4to Informe de Gobierno de BCS

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEDICTO / AVISO / CONVOCATORIASGobierno de BCSVíctor Manuel Castro Cosío
Articulo anterior

Autoridades reconocen resultados, pero persisten objetivos criminales en BCS

Siguiente articulo

Trump advierte que espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su ...