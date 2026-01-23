Presunto feminicidio de una adulta mayor en la CDMX

Una mujer de aproximadamente 70 años fue víctima de un violento ataque que las autoridades investigan bajo el protocolo de feminicidio, ocurrido la tarde del jueves 22 de enero en la alcaldía Iztapalapa, CDMX. El suceso tuvo lugar poco antes de las 18:00 horas, cuando la conductora circulaba por la Calzada Ermita-Iztapalapa, cerca del Puente La Concordia, y fue interceptada por dos sicarios que viajaban en una motocicleta, quienes dispararon de forma directa contra el vehículo en movimiento.

El reporte médico confirmó que la víctima recibió seis impactos de bala, distribuidos entre el cráneo y el tórax, lo que provocó que perdiera el control de su camioneta e impactara contra una de las columnas del Puente La Concordia. Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido, mientras que paramédicos que acudieron al llamado de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la conductora en su asiento.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Agentes de la Policía de Investigación y peritos recolectaron indicios en la Calzada Ermita-Iztapalapa, donde utilizaron reactivos químicos para rastrear huellas y evidencia dentro de la unidad de la víctima. Hasta el momento, se ha descartado el robo como móvil, reforzando la línea de investigación de un ataque directo.

Este lamentable hecho se suma a la lista de incidentes violentos registrados en la periferia de la CDMX, una zona que ha demandado mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a la frecuencia de ataques perpetrados por sujetos en motocicleta. De acuerdo con registros previos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la modalidad de ataque directo por sicarios en esta demarcación ha sido un punto crítico en la estrategia de seguridad local.

A pesar del operativo desplegado por elementos de seguridad en las colonias colindantes a Iztapalapa, no se han reportado detenciones vinculadas a este crimen. La evidencia recabada por los servicios periciales será fundamental para determinar si existían amenazas previas contra la víctima o si el entorno cercano de la mujer aporta datos sobre el posible móvil de este presunto feminicidio.

Para estar al tanto de las actualizaciones de este caso y más noticias de relevancia:

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México