Presunto feminicidio conmociona a Ciudad Obregón, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó un presunto feminicidio tras localizar sin vida a Angélica Lourdes “N”, de 22 años, dentro de una vivienda en la colonia Las Haciendas, en Ciudad Obregón, Sonora. Su cuerpo fue encontrado debajo de una cama, con signos evidentes de estrangulamiento.

Según datos iniciales proporcionados por la FGJES, la joven había sido vista por última vez el sábado por la noche, cuando ingresó al domicilio en compañía de un hombre de 37 años. La institución señaló en tercera persona que ambos entraron juntos al inmueble y posteriormente no se registró la salida de la víctima.

La madre de la joven, al no tener noticias de ella durante el domingo, buscó al acompañante de su hija para obtener información, pero no obtuvo respuesta. Ese mismo día, la familia comenzó a sospechar que algo grave había ocurrido.

El lunes por la mañana, los familiares presentaron la denuncia formal por desaparición ante la autoridad correspondiente. De acuerdo con la FGJES, el reporte permitió activar los protocolos de búsqueda de manera inmediata.

Horas después, personas cercanas a la víctima ingresaron a la vivienda, donde fue vista por última vez. Ahí localizaron el cuerpo de Angélica Lourdes “N” debajo de una cama, por lo que avisaron rápidamente a las autoridades. El hombre que la acompañaba ya no se encontraba en el lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la investigación se sigue bajo perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La institución añadió en tercera persona que está integrando datos de prueba para fortalecer la carpeta del caso.