Investigan presunto feminicidio en motel de Puerto Vallarta

Una joven identificada como Aida Yajaira, originaria de Santa María del Oro, Nayarit, fue encontrada sin vida dentro de una habitación de un motel en Puerto Vallarta, en un caso que las autoridades investigaban bajo el protocolo de Feminicidio.

El hallazgo ocurrió la tarde del viernes en el motel Marina Sol, ubicado sobre la carretera Federal 200, en la delegación de Las Juntas. Empleados del establecimiento notificaron a las autoridades luego de no recibir respuesta de la habitación 25, cuyo tiempo de hospedaje había concluido.

De acuerdo con los reportes oficiales, Aida Yajaira ingresó al lugar alrededor de las 10:00 horas acompañada de un hombre que conducía una camioneta blanca tipo cerrada. Sin embargo, hacia las 17:00 horas, el personal acudió a verificar la habitación y encontró a la joven inconsciente.

Paramédicos confirmaron que Aida Yajaira ya no contaba con signos vitales, mientras que el acompañante había desaparecido del sitio. La Policía Municipal resguardó la zona y notificó de inmediato a la Fiscalía Regional, que inició las indagatorias correspondientes.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y los primeros peritajes determinaron que la causa de muerte fue estrangulación, lo que reforzó la hipótesis de un posible Feminicidio.

Las autoridades informaron que la familia de la víctima fue contactada para trasladarse a Puerto Vallarta y rendir declaración ante el Ministerio Público. Se esperaba que aportaran datos sobre cómo llegó Aida Yajaira a la ciudad y si conocían al hombre con quien fue vista por última vez.

Hasta el cierre del reporte, no se había informado sobre detenciones relacionadas con el presunto Feminicidio, aunque la Fiscalía Regional confirmó que el caso continuaba bajo investigación prioritaria por la gravedad de los hechos.