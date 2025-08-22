Joven mujer es víctima de presunto feminicidio al negarse a ser asaltada en la CDMX

Un presunto caso de feminicidio se presentó la Ciudad de México, luego de que una joven de aproximadamente 20 años fuera asesinada tras resistirse a un asalto en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. El agresor, identificado como Jorge Israel “N”, alias “El pequeño”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue interceptada en la esquina de Lago Peypus y Lago Trasimeno, donde fue agredida con un arma punzocortante. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar, diagnosticando una herida mortal en el tórax.

La SSC informó que, tras recibir el reporte de la agresión, se implementó un operativo en la zona. Gracias al análisis de cámaras de vigilancia y testimonios de vecinos, se logró identificar al agresor, quien había huido en bicicleta tras cometer el ataque.

El operativo culminó en la Segunda Cerrada de Trasimeno, donde El pequeño abandonó una bicicleta e intentó escapar por la azotea de un edificio. Finalmente, fue detenido por los uniformados, quienes además aseguraron un cuchillo de 35 centímetros utilizado en el crimen.

Las investigaciones revelaron que el detenido, de 44 años, ya había estado preso por homicidio y lesiones dolosas hace seis años. Testimonios señalaron que el sujeto confesó haber atacado a la joven luego de que esta se opusiera al robo.

Las cámaras del C5 registraron al agresor siguiendo a la víctima con el arma en mano, así como su huida posterior hacia una vecindad donde abandonó la bicicleta y el cuchillo ensangrentado. Un familiar del detenido lo identificó ante los policías, lo que permitió confirmar su responsabilidad en el ataque.