Presunto feminicidio de niña de 4 años en Jalisco, padrastro detenido

Un presunto feminicidio ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga ha generado indignación y consternación entre la población de Jalisco, luego de que la Fiscalía del Estado confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 4 años dentro de bolsas negras en un terreno baldío del fraccionamiento Jardines del Verano.

El hallazgo se registrará la noche del miércoles 22 de octubre, cuando elementos de la Comisaría de Tlajomulco acudieron al lugar tras recibir un reporte ciudadano. En el sitio localizaron una bolsa plástica con restos humanos, que posteriormente fueron identificados por peritos como pertenecientes a una menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, un hombre fue detenido en relación con el caso. Se trata del padrastro de la víctima, quien era pareja sentimental de la madre de la menor. Según el titular de la Fiscalía del Estado, Salvador González de los Santos, el arresto se realizó después de que la mujer denunciara la desaparición de su hija y señalara directamente a su pareja como responsable.

El funcionario explicó que la madre había presentado una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde relató episodios de violencia y amenazas constantes por parte del detenido. Pocas horas después de esta denuncia, la niña fue reportada como desaparecida, lo que derivó en un operativo de búsqueda que concluyó con el trágico hallazgo.

Fuentes ministeriales indicaron que el detenido presuntamente había sometido a la menor en días previos y que incluso habría confesado ante la madre haberle quitado la vida. Estas declaraciones fueron clave para que la autoridad emprendiera la búsqueda inmediata, la cual culminó en la localización del cuerpo dentro de las bolsas negras.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente con el objetivo de determinar la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la carpeta de investigación fue abierta bajo el protocolo de feminicidio, conforme a lo establecido por la legislación estatal.

La Fiscalía del Estado señaló que el padrastro permanecerá bajo custodia mientras se determina su situación jurídica y se concluyen las diligencias ministeriales. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso por feminicidio, delito que podría alcanzar una pena máxima de prisión.