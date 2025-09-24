Nutrióloga originaria de Puerto Vallarta es asesinada en Zapopan, el agresor fue capturado tras intentar huir

Una joven originaria de Puerto Vallarta, identificada como Yuli, fue asesinada a puñaladas en la vivienda que rentaba en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco.

Tras el ataque, el presunto responsable intentó huir por una ventana, pero fue capturado momentos después por policías municipales, quienes le aseguraron un cuchillo. La Fiscalía abrió carpeta bajo el protocolo de feminicidio.

El feminicida intentó huir tras cometer el crimen

El crimen ocurrió durante la noche del martes 23 de septiembre en una finca ubicada en la calle Pegaso, en Paseos del Sol, Zapopan.

La víctima, una joven de aproximadamente 30 años, recién egresada de la licenciatura en Nutrición y que además trabajaba como instructora de gimnasio, fue encontrada en el suelo con múltiples heridas en tórax, brazo, pierna y cuello.

Vecinos y la propietaria del inmueble, alertados por gritos de auxilio, relataron que un hombre vestido de negro irrumpió en la habitación. Al verse acorralado, el agresor rompió una ventana para escapar, arrojándose al exterior con heridas en las manos, producto de la caída.

Policías municipales, alerta tras el reporte vecinal, lograron detener al presunto homicida en las inmediaciones del inmueble. Le fue hallado un cuchillo de cocina presuntamente utilizado para perpetrar el ataque.

El individuo, estimado entre 20 y 25 años, presentaba lesiones en manos y brazos derivados de la caída mientras intentaba evadir a las autoridades.

La Fiscalía del Estado de Jalisco asumió el caso y lo clasificó como feminicidio, indicando que continuará con las investigaciones pertinentes.

LEE MÁS: Hija de Rubén Rocha Moya agradece a escoltas por proteger a nieta del gobernador sinaloense

La joven se había trasladado al área metropolitana de Guadalajara con el objetivo de desarrollarse profesionalmente. Rentaba una habitación en la finca donde sucedieron los hechos.

Poco se sabe hasta ahora sobre posibles amenazas previas o relaciones conflictivas que pudieran haber motivado el crimen.