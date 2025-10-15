Presunto feminicidio en Puerto Vallarta conmociona al ámbito cultural

Una joven bailarina de ballet folclórico, identificada como Livia Betzabe, fue víctima de un presunto feminicidio en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, tras ser agredida con un arma punzocortante presuntamente por su expareja sentimental. El hecho ha causado profunda consternación entre la comunidad artística y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió la tarde del martes en un domicilio de la colonia Infonavit, donde vecinos escucharon una fuerte discusión entre la víctima y el agresor. Minutos después, el suegro de la joven ingresó al cuarto y la encontró gravemente herida, por lo que la trasladó de inmediato a la clínica del ISSSTE, ubicada en la colonia Vallarta Villas.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la joven falleció poco después de su ingreso, debido a la gravedad de la lesión provocada por el arma blanca en el abdomen. La noticia ha generado indignación y dolor entre familiares, amigos y compañeros de danza, quienes la describen como una mujer alegre, talentosa y apasionada por el arte.

El feminicidio de Livia Betzabe movilizó a las autoridades locales, quienes mantienen un operativo en conjunto entre la Policía Municipal y la Policía de Investigación para localizar al presunto responsable, que se dio a la fuga tras cometer el crimen.

