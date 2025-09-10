¿Por qué se presenta el fenómeno de playas con bioluminiscencia?

El fenómeno de las playas con bioluminiscencia en Baja California Sur (BCS) y otros estados del país y del mundo; ha generado gran interés por su belleza natural y por la curiosidad de conocer su origen. Este espectáculo ocurre cuando diminutos organismos marinos emiten destellos de luz que iluminan el mar en la oscuridad, especialmente durante noches de luna nueva.

La ciencia explica que las playas con bioluminiscencia brillan debido a la presencia de dinoflagelados, microorganismos que producen luz como mecanismo de defensa. Cuando el agua se agita por las olas, los remos de un kayak o incluso al caminar en la orilla, estos seres vivos reaccionan emitiendo luminiscencia.

La reacción ocurre gracias a una enzima llamada luciferasa, que al entrar en contacto con oxígeno genera luz sin aumentar la temperatura del agua. Este proceso químico explica por qué se presenta el fenómeno en distintas partes del mundo y, de manera especial, en la costa de Baja California Sur.

Las autoridades turísticas destacan que la bioluminiscencia es más intensa en condiciones de oscuridad total, con cielos despejados y ausencia de luna. Por ello, las noches de luna nueva son el momento ideal para observar el mar iluminado como si estuviera lleno de diminutas estrellas.

En BCS, las zonas más reconocidas para presenciar el fenómeno son La Paz, Bahía Concepción y Cabo Pulmo, donde las playas con bioluminiscencia se han convertido en un atractivo turístico que combina naturaleza y ciencia.

Además de su impacto visual, expertos subrayan que este espectáculo natural recuerda la importancia de proteger los ecosistemas marinos. La bioluminiscencia depende de la concentración de organismos, la temperatura del agua y las condiciones ambientales, por lo que su intensidad puede variar cada noche.

El fenómeno de las playas con bioluminiscencia se presenta por la interacción de microorganismos marinos capaces de generar luz a través de procesos químicos, que transforman el movimiento del mar en un espectáculo único para quienes lo contemplan.