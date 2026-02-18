Niña da positivo a fentanilo en Puebla tras ingresar a un hospital por intoxicación

Una niña de apenas 10 años de edad ingresó de urgencia a un hospital público en el estado de Puebla tras presentar un cuadro grave de intoxicación. Lo que inicialmente se reportó como un malestar desconocido dio un giro alarmante cuando los estudios toxicológicos confirmaron que la menor tenía rastros de fentanilo en su sistema. El caso ha generado una fuerte movilización de las autoridades sanitarias y judiciales en la entidad.

¿Cómo ocurrió la exposición y cuál es el estado de la menor? Según los primeros reportes médicos, la niña llegó con dificultades respiratorias y pérdida del conocimiento. Al aplicarse los protocolos de emergencia, el personal de salud detectó la presencia del opioide sintético. Actualmente, la pequeña se encuentra bajo observación médica constante y su estado de salud se reporta como reservado, mientras se le suministran los antídotos correspondientes para contrarrestar los efectos del fentanilo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya ha iniciado una carpeta de investigación para determinar cómo fue que la niña tuvo contacto con esta sustancia de alta peligrosidad. Las autoridades han entrevistado a los familiares cercanos y han inspeccionado el entorno donde se encontraba la menor antes de presentar los síntomas. Este incidente se suma a la creciente preocupación nacional por el alcance de los estupefacientes sintéticos en entornos domésticos.

Según versiones de los familiares, los niños habrían ingerido tamales alrededor de las 8 de la mañana en la colonia El Potro, específicamente en la Primera Cerrada de esa zona. Tras el señalamiento, autoridades municipales y estatales acudieron al sitio, suspendieron la venta del producto y aseguraron muestras para su análisis, a fin de determinar si el alimento fue contaminado y en qué punto ocurrió.

La Secretaría de Salud estatal ha reforzado los protocolos en las áreas de urgencias pediátricas para detectar este tipo de sustancias de manera inmediata. El acceso a la niña por parte de servicios sociales y el DIF también ha sido solicitado para garantizar su protección una vez que sea dada de alta. Se investiga si el narcótico se encontraba en alguna superficie, alimento o si fue ingerido de manera directa por descuido de los adultos responsables.

Finalmente, las autoridades exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier punto de venta de sustancias ilícitas para evitar que casos como este se repitan. La presencia de fentanilo en la entidad poblana ha sido combatida por la Policía Estatal y la Guardia Nacional en meses recientes, sin embargo, la llegada de la droga a las manos de una niña marca un precedente crítico en la agenda de seguridad pública local.

