Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 7 de Agosto, 2025
HomeDineroFeria del Regreso a Clases 2025 en La Paz: fechas, sede y descuentos
Dinero

Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz: fechas, sede y descuentos

Del 14 al 17 de agosto, la Profeco llevará a cabo la Feria del Regreso a Clases 2025 en el Parque Jardín Velasco, en La Paz. Habrá descuentos de hasta 50%.
Andrea Villarreal
7 agosto, 2025
0
13
Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz: fechas, sede y descuentos

Imagen generada con IA

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, la Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz es una opción para ahorrar en útiles escolares, uniformes y más. El evento se realizará del 14 al 17 de agosto en el Parque Jardín Velasco, ubicado en la colonia Centro, sobre la calle 5 de Mayo entre Revolución de 1910 y Francisco I. Madero.

La feria es organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Concanaco Servytur, y forma parte de una red de 41 ferias que se llevarán a cabo en todo el país durante el mes de agosto.

Hasta el 50% de descuento en la Feria del Regreso a Clases 2025

En la edición de La Paz, las familias podrán encontrar descuentos de hasta 50% en artículos escolares para el regreso a clases:

  • Mochilas, útiles y libros

  • Uniformes y calzado escolar

  • Tecnología, óptica, dentista y laboratorio

  • Servicios como cortes de cabello, certificados médicos y bordado de prendas

Además, Profeco ofrecerá asesoría jurídica, talleres de tecnologías domésticas y atención a quejas o dudas a través del Teléfono del Consumidor y redes sociales.

¿Por qué asistir a la Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz?

La Profeco destaca que estas ferias ayudan a aliviar el impacto económico del regreso a clases. En ediciones anteriores, han beneficiado a más de un millón de personas en 70 ciudades del país, con la participación de más de 4,500 comercios.

La recomendación es comparar precios, exigir comprobantes y ejercer los derechos como consumidoras y consumidores.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasProfecoRegreso a clases
Articulo anterior

Trump nomina a un asesor para cubrir temporalmente una vacante en la ...

Siguiente articulo

Tormenta tropical Ivo se intensifica frente al Pacífico mexicano y podría convertirse ...