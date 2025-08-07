Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz: fechas, sede y descuentos

Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, la Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz es una opción para ahorrar en útiles escolares, uniformes y más. El evento se realizará del 14 al 17 de agosto en el Parque Jardín Velasco, ubicado en la colonia Centro, sobre la calle 5 de Mayo entre Revolución de 1910 y Francisco I. Madero.

La feria es organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Concanaco Servytur, y forma parte de una red de 41 ferias que se llevarán a cabo en todo el país durante el mes de agosto.

Hasta el 50% de descuento en la Feria del Regreso a Clases 2025

En la edición de La Paz, las familias podrán encontrar descuentos de hasta 50% en artículos escolares para el regreso a clases:

Mochilas, útiles y libros

Uniformes y calzado escolar

Tecnología, óptica, dentista y laboratorio

Servicios como cortes de cabello, certificados médicos y bordado de prendas

Además, Profeco ofrecerá asesoría jurídica, talleres de tecnologías domésticas y atención a quejas o dudas a través del Teléfono del Consumidor y redes sociales.

¿Por qué asistir a la Feria del Regreso a Clases 2025 en La Paz?

La Profeco destaca que estas ferias ayudan a aliviar el impacto económico del regreso a clases. En ediciones anteriores, han beneficiado a más de un millón de personas en 70 ciudades del país, con la participación de más de 4,500 comercios.

La recomendación es comparar precios, exigir comprobantes y ejercer los derechos como consumidoras y consumidores.