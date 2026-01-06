Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Feria de León 2026: conoce las fechas, elenco de artistas y cómo obtener entradas gratis

Conoce las fechas de la Feria de León 2026, el elenco de artistas y cuáles son los días en que podrás ingresar gratis
6 enero, 2026
Feria de León 2026, artistas, entradas gratis(1)

Gobernadora de Guanajuato anuncia entradas gratuitas para ver artistas en la Feria de León 2026.

La Feria de León 2026 se perfila como un evento histórico al celebrar el 150 aniversario de esta festividad y los 450 años de la fundación de la ciudad, ofreciendo una cartelera internacional que incluye a Foo Fighters, Tiësto y Zoé.

Según informó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, esta edición busca ser una “fiesta de la gente”, garantizando que la inauguración del 9 de enero sea totalmente gratuita para todos los asistentes.

Para quienes buscan asegurar su lugar sin costo, la organización ha confirmado la liberación de accesos gratuitos para agrupaciones de gran convocatoria como Los Recoditos mediante su plataforma digital.

Puede ser una imagen de texto que dice "ForüGente dela PARINNTADOBO mazDa GUANAJUATO BOLETOS GRATUITOS YA DISPONIBLES 一 தழல் LOS RECODITOS FEHSA BSTATAL DE LEOH 2029 Feriale 2026 EON GLEÓN450 450 GUANAJUATO /+AocиT lçán Fela+ TURISMO VIVALEÓN"

El proceso de registro para estos eventos inició este lunes 5 de enero a las 9:00 horas a través del portal feriadeleon.mx/FEL26, operando bajo un sistema de filas virtuales para mantener el orden y la equidad ante la alta demanda prevista.

El epicentro de esta oferta musical es el denominado “Foro de la Gente” (también conocido como Foro Mazda), donde además de los actos internacionales, se presentarán figuras como Enjambre y Paty Cantú.

Es imperativo que los interesados realicen su registro con anticipación, ya que fuentes oficiales advierten que las entradas gratuitas son limitadas y suelen agotarse rápidamente una vez que se habilitan los formularios de descarga.

La Línea Cero y el Palenque de La Feria de León: Opciones para todos los gustos

Si bien el acceso general al Foro de la Gente no tiene costo, existe la modalidad de “Línea Cero”, la cual permite comprar boletos para las zonas más cercanas al escenario principal a través del sitio oficial del foro.

Puede ser una imagen de texto que dice "Ford ForüGente dela de PREVENTADOPO On mazDa GUANAJUATO PEQUEñOS MUSICALi A PARTIR DEL 06 DE ENERO A LAS 9:00 AM ACCESOS GRATUITOS DISPONIBLES SRIAESTATAL ESTATAL Feliale LEON 出0三8 2026 LEON4 +LEON450 450 GUANAJUATO Ferla-lecm Felan Ιφφι TURISMO VIVALEÓN"

Por su parte, el Palenque de la Feria de León 2026 operará de forma independiente con venta de boletos en TicketApp, presentando una robusta cartelera regional que incluye a Christian Nodal, Carín León, Julión Álvarez y Alejandro Fernández.

¿Lugar y fechas de la Feria de León 2026?

La Feria de León 2026 se desarrollará del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, transformará las inmediaciones del Estadio León en un recinto que combinará música, cultura y comercio.

Además de los espectáculos en vivo de la Feria de León 2026, los visitantes podrán acceder a pabellones de expositores que ofrecerán productos emblemáticos del estado como calzado y gastronomía tradicional, consolidando a la feria como la más importante del inicio de año en México.

