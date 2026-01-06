Feria de León 2026: conoce las fechas, elenco de artistas y cómo obtener entradas gratis

La Feria de León 2026 se perfila como un evento histórico al celebrar el 150 aniversario de esta festividad y los 450 años de la fundación de la ciudad, ofreciendo una cartelera internacional que incluye a Foo Fighters, Tiësto y Zoé.

Según informó la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, esta edición busca ser una “fiesta de la gente”, garantizando que la inauguración del 9 de enero sea totalmente gratuita para todos los asistentes.

Para quienes buscan asegurar su lugar sin costo, la organización ha confirmado la liberación de accesos gratuitos para agrupaciones de gran convocatoria como Los Recoditos mediante su plataforma digital.

El proceso de registro para estos eventos inició este lunes 5 de enero a las 9:00 horas a través del portal feriadeleon.mx/FEL26, operando bajo un sistema de filas virtuales para mantener el orden y la equidad ante la alta demanda prevista.

El epicentro de esta oferta musical es el denominado “Foro de la Gente” (también conocido como Foro Mazda), donde además de los actos internacionales, se presentarán figuras como Enjambre y Paty Cantú.

Es imperativo que los interesados realicen su registro con anticipación, ya que fuentes oficiales advierten que las entradas gratuitas son limitadas y suelen agotarse rápidamente una vez que se habilitan los formularios de descarga.

La Línea Cero y el Palenque de La Feria de León: Opciones para todos los gustos

Si bien el acceso general al Foro de la Gente no tiene costo, existe la modalidad de “Línea Cero”, la cual permite comprar boletos para las zonas más cercanas al escenario principal a través del sitio oficial del foro.

Por su parte, el Palenque de la Feria de León 2026 operará de forma independiente con venta de boletos en TicketApp, presentando una robusta cartelera regional que incluye a Christian Nodal, Carín León, Julión Álvarez y Alejandro Fernández.

¿Lugar y fechas de la Feria de León 2026?

La Feria de León 2026 se desarrollará del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, transformará las inmediaciones del Estadio León en un recinto que combinará música, cultura y comercio.

Además de los espectáculos en vivo de la Feria de León 2026, los visitantes podrán acceder a pabellones de expositores que ofrecerán productos emblemáticos del estado como calzado y gastronomía tradicional, consolidando a la feria como la más importante del inicio de año en México.

