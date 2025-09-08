Feria de Salud 2025 en Telesecundaria de Calafia promueve prevención de adicciones y bienestar juvenil

Con el lema “Unidos por la salud, construyendo bienestar”, este lunes se dio inicio oficial a la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en Baja California Sur, mediante la inauguración de la Feria de la Salud, un programa que busca acercar servicios médicos gratuitos y acciones preventivas a comunidades vulnerables.

La jornada inaugural se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria Núm. 40 “Elvira Castillo Marrón”, ubicada en la colonia Calafia de La Paz, donde autoridades sanitarias, personal médico, docentes y estudiantes se reunieron para promover el bienestar físico, emocional y social de la población.

La Feria de la Salud 2025 puso a disposición de estudiantes, padres y vecinos los siguientes servicios:

Pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis.

Atención en salud bucal.

. Orientación sobre salud mental y adicciones .

. Talleres de prevención de enfermedades crónicas .

. Pláticas de prevención de la violencia .

. Acciones de prevención de accidentes.

Estas acciones buscan reducir las barreras de acceso que suelen enfrentar comunidades con limitada participación institucional.

En entrevista con Enrique Aguilar Flores, encargado del área de Control Escolar y Contraloría de dicha Telesecundaria Num, 40, “Elvira Castillo Marron”, explicó que la colonia Calafia enfrenta un panorama complejo debido al alto índice de familias disfuncionales y la escasa participación de los padres en la vida escolar.

“La mayoría de los padres trabajan, y en muchos casos los niños quedan al cuidado de las abuelas. Esto genera poca asistencia a eventos escolares y un acompañamiento limitado en la formación de los jóvenes”, señaló.

Esta ausencia de figuras parentales, sumada a la falta de actividades de recreación y deporte, abre la puerta a problemáticas como el consumo de drogas en la adolescencia.

Aguilar destacó que acciones preventivas del sector salud como esta feria son fundamentales para orientar a los estudiantes:

“Los jóvenes están comenzando su vida social. Es crucial canalizarlos hacia buenas actitudes y actividades constructivas. Este tipo de ferias suma mucho porque les ofrece información y acompañamiento en una etapa decisiva”.

La realidad descrita por Aguilar coincide con diagnósticos nacionales: las adicciones en adolescentes y la desatención parental son factores de riesgo que, de no atenderse, impactan en la deserción escolar, la violencia comunitaria y la salud pública.

