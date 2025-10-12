Fernanda, niña de Ciudad Constitución, inspira al país con su historia en el Teletón 2025

Fernanda Rubio, originaria de Ciudad Constitución, tocó el corazón del país durante el Teletón 2025. Su historia fue presentada este fin de semana en la transmisión nacional y se convirtió en un símbolo de fortaleza y esperanza.

La pequeña enfrenta un tumor cerebral, pero gracias a la atención médica y emocional que recibe en el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), su vida ha cambiado de manera positiva.

Apoyo integral y atención médica especializada

En el HITO, Fernanda recibe quimioterapias, cirugías y terapias de rehabilitación que le han permitido avanzar con valentía en su tratamiento. A su lado está su madre, Patricia Loya, quien ha sido su mayor apoyo durante este proceso.

Durante la transmisión, ambas compartieron su historia con millones de televidentes, recordando el valor del acompañamiento familiar y médico en la recuperación de niñas y niños que enfrentan enfermedades graves.

El papel del CRIT La Paz

Desde el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) La Paz, personal médico y terapeutas destacaron que casos como el de Fernanda reflejan la importancia de contar con infraestructura y programas especializados en Baja California Sur.

Gracias a estos espacios, muchos menores con padecimientos crónicos reciben atención integral que mejora su calidad de vida y la de sus familias.

La historia de Fernanda demuestra que, con apoyo médico, emocional y social, es posible transformar la adversidad en esperanza. Además, recuerda a la sociedad el impacto real del Teletón en miles de familias mexicanas.

Por otro lado, el evento anual también impulsa la solidaridad y empatía de la población, fomentando una red de ayuda que sigue creciendo año con año.