Fernández Noroña denuncia agresión física en el AICM;: amaga con presentar denuncia

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, utilizó sus redes sociales para denunciar una agresión física que sufrió mientras estaba en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) este viernes 20 de septiembre.

El senador compartió un video de apenas tres segundos donde se ve la imagen del supuesto agresor, a quien identificó como un abogado corporativo que es representante de grandes empresas en asuntos fiscales.

Según contó Noroña, cuando estaban en la sala VIP de American Express, dicho sujeto comenzó a agredirlo física y verbalmente, pero no solo eso, ya que también señaló que una mujer lo acompañaba logró quitarle el celular y borrar el video de la supuesta agresión.

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de qué estuvo agrediéndome física y verbalmente. ⁦American Express⁩ debe proporcionarme los datos, pues presentaré una denuncia”, dijo el legislador en su mensaje.