Gerardo Fernández Noroña solicitará licencia en el Senado

El legislador Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitará licencia para separarse de su cargo en la Cámara de Senadores, decisión que formalizará el 24 de octubre, aunque aún no ha revelado los motivos de su salida. La noticia fue confirmada durante una de sus transmisiones en redes sociales, donde pidió calma a sus simpatizantes.

De acuerdo con lo informado, Gerardo Fernández Noroña explicará las razones de su decisión el próximo 21 de octubre, a las 11:00 horas, en una sesión en la Cámara Alta. El político de Morena sostuvo que su salida no obedece a presiones ni conflictos internos, sino a una determinación personal que considera necesaria en este momento de su carrera.

El senador destacó que su solicitud se realizará de manera oficial por los canales institucionales, tal como lo establece el reglamento del Senado. En sus palabras, aseguró que ha cumplido cinco años en el cargo y que el proceso de entrega se llevará a cabo conforme a los tiempos legislativos establecidos.

Fuentes cercanas indicaron que Gerardo Fernández Noroña ha reiterado que su decisión “es para bien”, subrayando que no existe relación con los recientes señalamientos que ha enfrentado, entre ellos viajes al extranjero y cuestionamientos sobre su patrimonio personal. El legislador, sin embargo, evitó profundizar en los temas que han generado controversia.

Durante su reciente videocharla, Gerardo Fernández Noroña enfatizó que su licencia no responde a un “berrinche” o a una ruptura con su partido. Según explicó, su salida obedece a un compromiso mayor con el país, reafirmando que su prioridad sigue siendo el bienestar de México y de la población que representa.

El senador de Morena también pidió a sus seguidores tener paciencia y confianza, al tiempo que adelantó que ofrecerá detalles sobre sus próximos pasos políticos. “No se preocupen, todo está en orden”, habría expresado en referencia a su decisión.

La separación temporal del cargo, que se hará efectiva el 24 de octubre, implicará que su suplente, Dunia Ludlow Deloya, asuma las funciones legislativas correspondientes en la Cámara Alta. Con ello, el grupo parlamentario de Morena mantendrá su representación completa en el Senado.