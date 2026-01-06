Fernando Carrillo confirma relación amorosa con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez ha acaparado los titulares de las revistas del espectáculo al revelarse que ha mantenido una relación amorosa con el galán de las telenovelas, Fernando Carillo.

Ha sido el propio actor venezolano quien en entrevista del programa “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, habló sobre la relación de tres años que mantuvo con quien hoy es la primera presidenta mujer de Venezuela.

Al ser venezolano, Fernando Carillo fue cuestionado por el periodista Eduardo de la Iglesia sobre la situación que vive su país y sobre los señalamientos de una presunta traición de la vicepresidenta hacia el entonces presidente Nicolás Maduro.

Fernando Carillo respondió con un contundente mensaje que ni los mismos medios de comunicación esperaban: ambos estuvieron unidos por una relación amorosa que se prolongó tres años.

“Ya la historia delatará a los traidores… totalmente falso, la conozco, la conozco muy bien a la hoy primera presidenta de Venezuela… fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por ahí, nunca en la vida, ¡Jamás en la vida!”, exclamó el protagonista de la telenovela María Isabel de Televisa.

Fernando Carrillo también destacó todas las bondades que durante su relación amorosa descubrió en Delcy Rodríguez, a quien incluso catalogó como el amor de su vida.

“(Es) la mujer más inteligente… Hoy puedo decir que ha sido el amor de mi vida, a esta edad, sabiendo como actúa, sabiendo como defiende a sus familia, sabiendo como defiende e a su patria, a sus amigos… Tú sabes que uno como papá está con grandes mujeres en la vida: inteligente y triunfadora”, añadió.

Al defender a capa y espada a Delcy Rodríguez el periodista cuestionó a Fernando Delgadillo sobre cómo actuará la hoy presidenta interina de Venezuela.

“Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar el momento por el que pasamos ahora”, ratificó el actor.

¿Quién es el esposo de Delcy Rodríguez?

Cabe destacar que hoy la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuenta con una nueva pareja sentimental: Yussef Abou Nassif Smaili, con quien contrajo matrimonio en 2017.

