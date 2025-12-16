Fernando Chico Pardo se convierte en dueño del 25 % de Banamex tras millonaria transacción con Citi

En un movimiento estratégico que sacude el sector financiero mexicano, **Fernando Chico Pardo —junto con miembros de su familia— concluyó la adquisición del 25 % de Grupo Financiero Banamex a Citigroup, consolidándose como uno de los principales accionistas privados de la institución.

La operación, anunciada inicialmente en septiembre de 2025 y formalizada este 15 de diciembre de 2025 tras recibir las aprobaciones regulatorias pertinentes, implicó la compra de aproximadamente 520 millones de acciones ordinarias por un monto cercano a 42 mil millones de pesos (cerca de 2.3 mil millones de dólares).

Tras el cierre de la transacción, Chico Pardo asumió con efecto inmediato la presidencia del Consejo de Administración de Banamex, en una jugada que refuerza su rol dentro del corazón del sistema financiero mexicano.

Desde Citi, la presidenta y CEO de la entidad, Jane Fraser, afirmó que el acuerdo es un paso clave dentro del plan global de la firma para desinvertir en su negocio minorista en México y centrarse en mercados que considera prioritarios.

La operación cn Chico Pardo no detiene, según las autoridades de Citi, los planes de llevar a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI) del resto del capital de Banamex en el mediano plazo, una pieza fundamental de la estrategia de la institución financiera para maximizar el valor de la entidad en los mercados internacionales y locales.

Para Chico Pardo, cuyo perfil ya estaba consolidado en el ámbito empresarial nacional e internacional, esta compra representa no solo una inversión financiera significativa, sino también un voto de confianza en el potencial del sistema bancario mexicano.

Con este acuerdo, Banamex entra en una nueva etapa de su larga historia, marcada por un mayor protagonismo del capital nacional y con la expectativa de consolidar su presencia y crecimiento bajo la administración de uno de los hombres de negocios más influyentes del país.

