Fernando, de dos años, necesita 1.3 millones de pesos para un trasplante de hígado

Fernando es un niño de dos años que, a su corta edad, ha sido sometido a seis cirugías y hoy requiere de un trasplante de hígado. Su familia necesita juntar 1.3 millones de pesos para cubrir los gastos de la operación, por lo que han iniciado una campaña en redes sociales con el propósito de recaudar dinero.

Según relató Sisley Gutiérrez, madre del pequeño, la primera cirugía se la realizaron durante su primer mes de vida, cuando presentó una obstrucción en el aparato digestivo. Durante la operación, hubo manipulación del hígado, y desde entonces aparecieron los problemas en ese órgano.

“Pasa esa operación, terapia intensiva y todo, y la herida no cerraba; estaba sacando un líquido amarillo. Entonces al mes deciden volverlo a operar para ver por qué la herida no cerraba y por qué su panza estaba inflamada, y resulta que detectaron que ya no tenía conductos biliares”, mencionó.

Con tan solo unos meses de nacido, a Fernando le quitaron la vesícula biliar y le hicieron una conexión directa entre el hígado y el intestino, lo que le generó una infección grave. Nueve meses después fue hospitalizado de nueva cuenta debido a que presentaba sangre en sus heces. El diagnóstico fue várices esofágicas e hipertensión portal, por lo que le comenzaron a realizar chequeos semestrales para comprobar el funcionamiento de su hígado.

“En mayo 2023, que era su revisión, detectaron que las uniones que habían hecho en 2022 había quedado chiquitas y que la bilis se estaba quedando atrapada en hígado, y eso es un líquido muy abrasivo, que no se no se debe quedar mucho tiempo ahí y lo empezó a dañar”,

Luego de tres nuevas cirugías y 20 días en terapia intensiva, los doctores informaron que Fernando tiene cirrosis en nivel inicial, y que la única opción es que sea sometido a un trasplante de hígado. Sisley espera ser compatible y brindarle esa esperanza de vida a su hijo.

Al no contar con ningún tipo de seguro médico, contactó a una asociación civil que los asesoró y cubrirá medio millón de pesos de los gastos. Sin embargo, aún faltan 1.3 millones de pesos que debe pagar la familia. Es por esta razón que ahora buscan donaciones de la gente y planean diversas actividades para juntar el monto. Hasta el momento, no han llegado al 10% de la meta.

“Los invito a donar. Es un niño muy bonito, muy feliz, muy amado y, sobre todo, no se merece nada de lo que le está pasando; y él tiene muchas ganas de vivir porque siempre en todas sus hospitalizaciones en terapia intensiva el pronóstico era 80% muerte, 20% vida, y, no sabemos cómo, siempre ha salido adelante y siempre ha vivido. Entonces es un niño que siempre hemos dicho que tiene ganas de vivir y es un niño que se merece el trasplante porque tiene todavía una larga vida por delante”, compartió.

Quienes deseen apoyar, pueden hacerlo a la cuenta bancaria del pequeño, a nombre de Fernando Adrián Silva Gutiérrez. La CLABE es 012180015059456090, del banco BBVA. Para más información, pueden contactarse con la familia por Instagram en la cuenta ayuda_a_fer.

