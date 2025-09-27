Muere Fernando Díaz bajista original de Los Amantes de Lola

Este viernes se dio a conocer la muerte de Fernando Díaz, bajista original de Los Amantes de Lola, quien fue pieza clave en el sonido de la agrupación desde finales de los años ochenta. El deceso ocurrió el pasado 25 de septiembre y fue confirmado por la propia banda a través de sus redes sociales oficiales.

En el comunicado, Los Amantes de Lola expresaron que la partida de Fernando Díaz, conocido también como “La Vitola”, representaba un vacío profundo en la historia de la agrupación. Indicaron que, a pesar de los años de distancia, lo consideraban parte de su familia musical y que su recuerdo seguirá vivo en cada canción.

La agrupación también homenajeó su memoria al cambiar su foto de perfil en redes sociales por una imagen negra, en señal de luto, lo que generó una ola de reacciones de seguidores que compartieron mensajes de apoyo y condolencias.

El fallecimiento de Fernando Díaz sorprendió a los fanáticos, ya que no se han revelado las causas de su muerte ni se ha confirmado si padecía alguna enfermedad. El silencio en torno a las circunstancias del deceso ha generado especulaciones en algunos sectores del público.

Durante su trayectoria, Fernando Díaz fue parte fundamental del desarrollo musical de Los Amantes de Lola, participando en los discos Los Amantes de Lola (1990) y La Era del Terror (1991). Estos materiales fueron transmitidos en radio y televisión, consolidando el lugar de la banda en el rock en español.

Aunque su colaboración con Los Amantes de Lola concluyó en 1999, el músico continuó con su carrera por separado, manteniéndose activo en la escena musical nacional. Su estilo como bajista fue reconocido por su potencia y creatividad, elementos que contribuyeron a definir el sonido característico del grupo.

Los fans han recordado a “La Vitola” como uno de los impulsores del movimiento de rock mexicano que alcanzó su auge en los años noventa. Para muchos, su legado se mantiene en las canciones que marcaron a toda una generación.

El fallecimiento de Fernando Díaz se suma a otras pérdidas recientes dentro del rock mexicano, lo que refuerza el sentimiento de nostalgia en la comunidad musical. Los Amantes de Lola agradecieron el apoyo del público y pidieron recordar al músico a través de su obra.