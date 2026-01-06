Fernando Tapia regresa al América: el club apuesta por su talento para reforzar la portería

Club América confirmó el regreso de Fernando Tapia al primer equipo con el objetivo de competir por la vacante que dejó Luis Ángel Malagón. La incorporación de Fernando Tapia llega en medio de la reestructuración del plantel y la búsqueda de una alternativa doméstica en la portería.

Tras concluir su periodo de préstamo en otros equipos de la Liga MX, el portero se perfila como la competencia directa para mantener la solidez defensiva del actual campeón del fútbol mexicano.

La decisión de la directiva y el cuerpo técnico responde a la necesidad de contar con profundidad en una posición crítica. Con 23 años, Fernando Tapia vuelve a Coapa tras haber sumado experiencia competitiva en clubes como Querétaro y Tigres, donde sus actuaciones destacadas le permitieron ganar visibilidad y madurez bajo los tres palos.

La dirección deportiva considera que la llegada de Fernando Tapia refuerza la competencia interna tras la marcha de Malagón y ofrece una opción ya familiarizada con la dinámica del club.

Fuentes del club y reportes deportivos señalan que la incorporación se enmarca en la ventana de transferencias reciente; América pretende que Fernando Tapia ofrezca continuidad y opciones tácticas mientras se decide la estrategia a largo plazo para el arco. El arquero, quien ya tuvo pasos anteriores en categorías del club, deberá demostrar en entrenamientos y partidos por qué merece la titularidad en el primer equipo del América.

El cuerpo técnico del América y la directiva esperan cerrar en los próximos días detalles administrativos y definir la utilización de Fernando Tapia en los compromisos oficiales. La afición y los analistas seguirán de cerca su desempeño, mientras la institución busca estabilizar la portería tras la salida de Malagón.

Club América programó ya sesiones de trabajo en las que Fernando Tapia participará con el resto del plantel, y los primeros partidos de pretemporada servirán como prueba para medir su adaptación. La directiva también mantiene negociaciones y evaluaciones sobre otras opciones para complementar la plantilla, pero por ahora la llegada de Fernando Tapia está encaminada a cubrir la urgencia generada por la reciente salida del guardameta titular.

