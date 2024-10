Dodgers honrarán a Fernando Valenzuela con parche en la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles rendirán homenaje a Fernando Valenzuela, el icónico lanzador mexicano fallecido el pasado 23 de octubre a los 63 años, con un parche conmemorativo en su uniforme desde el inicio de la Serie Mundial y durante toda la temporada 2025.

El equipo anunció la iniciativa a través de sus redes sociales, detallando que el parche llevará el nombre “Fernando” junto al número 34, retirado en su honor de Fernando Valenzuela en agosto de 2023.

In memory of our hero Fernando Valenzuela, the Dodgers will wear this uniform patch during the World Series and throughout the 2025 season. pic.twitter.com/7HozGMf2Tr

