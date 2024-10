Fernando Valenzuela es hospitalizado: David Faitelson

Fernando Valenzuela, exlanzador de Los Angeles Dodgers, fue hospitalizado recientemente, según informó el comentarista deportivo David Faitelson a través de sus redes sociales. Sin embargo, ni el expelotero ni su familia han querido dar más detalles al respecto, manteniendo en reserva la situación que ha llevado a su hospitalización.

La noticia fue difundida por Faitelson, el polémico comentarista compartió que recibió un informe desde Los Ángeles en el que se le aseguraba que Valenzuela, quien se ganó el cariño de la afición durante su tiempo con los Dodgers, había sido ingresado en un hospital.

Faitelson agregó que, por el momento, no se conocen detalles sobre la enfermedad que aqueja a Fernando Valenzuela, ya que tanto él como su familia han optado por mantener la situación en sigilo.

El anuncio de la hospitalización de Valenzuela llega en un momento delicado, ya que también se dio a conocer que el expelotero dejaría de participar en las transmisiones de la emisora radial KTNQ-AM al finalizar la temporada 2024 de Major League Baseball (MLB), decisión que tomó por motivos que no han sido esclarecidos.

Hoping for the best regarding Fernando Valenzuela. If you didn’t hear, he’s stepping away from the booth indefinitely. He asked for privacy pic.twitter.com/ttRD7AaP85

— BaseballHistoryNut (@nut_history) September 30, 2024