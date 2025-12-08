Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de la MLB

Un referente del béisbol mexicano

El histórico lanzador mexicano Fernando Valenzuela, figura de los Dodgers de Los Ángeles, quedó fuera del Salón de la Fama de las Grandes Ligas tras la más reciente votación del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo.

El comité exige un mínimo de 12 votos de 16 posibles (75%) para que un candidato sea exaltado. En esta ocasión, Valenzuela no alcanzó siquiera cinco sufragios, lo que representa menos del 5% de apoyo.

Lee más: Protección Civil refuerza operativo decembrino y llama a prevenir accidentes en La Paz

Resultados de la votación

De los ocho candidatos considerados, solo el ex segunda base Jeff Kent logró superar el umbral con 14 votos (87.5%).

Otros nombres importantes como Carlos Delgado, Don Mattingly y Dale Murphy también quedaron fuera al no reunir los apoyos necesarios.

El peso de la Fernandomanía

La exclusión del “Toro” resulta llamativa por el enorme impacto cultural y deportivo que tuvo, especialmente durante la Fernandomanía de 1981.

Ese año, Valenzuela se convirtió en el primer jugador en ganar el premio Cy Young y el de Novato del Año en la misma temporada, un logro único en la historia de las Grandes Ligas.

Estadísticas y criterios del comité

El comité suele privilegiar métricas acumuladas y estadísticas tradicionales. En ese sentido, Valenzuela no alcanzó ciertos estándares no escritos, como el umbral de 200 victorias.

El zurdo mexicano cerró su carrera de 17 temporadas con marca de 173 triunfos y 153 derrotas, números que, pese a su relevancia histórica, pesan en este tipo de evaluaciones.

Futuro y última oportunidad

De cara al futuro, Valenzuela no podrá ser considerado en el próximo ciclo del comité. Su siguiente —y última— oportunidad llegará en diciembre de 2031, cuando deberá obtener al menos cinco votos para mantenerse elegible.

Este resultado se suma a sus intentos fallidos en la boleta de la BBWAA en 2003 y 2004.

Un legado que trasciende

Aunque el ingreso a Cooperstown tendrá que esperar, el legado de Fernando Valenzuela permanece intacto.

Su influencia trascendió el terreno de juego y abrió camino para generaciones de peloteros latinos en las Grandes Ligas. Como reconocimiento, los Dodgers retiraron su número 34, símbolo permanente de una era inolvidable en el béisbol.