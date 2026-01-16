Ferry Vallarta entra en operación y apuesta por el turismo náutico como motor de reactivación regional

La conectividad marítima en Puerto Vallarta dio un paso relevante con el inicio de operaciones del Ferry Vallarta, una embarcación de gran capacidad diseñada para fortalecer el turismo náutico y diversificar la oferta de transporte y experiencias en uno de los destinos más emblemáticos del Pacífico mexicano.

La nueva ruta conecta Puerto Mágico, el Muelle de los Muertos y la comunidad costera de Yelapa, con recorridos de aproximadamente hora y media y una frecuencia de tres días por semana, lo que abre una alternativa funcional tanto para visitantes como para residentes que buscan desplazamientos más ágiles y una experiencia distinta desde el mar.

La puesta en marcha del ferry ocurre en un contexto donde el turismo náutico ha ganado peso específico en la economía local. Durante 2025, más de 558 mil personas participaron en actividades marítimas en Puerto Vallarta, lo que representó un crecimiento anual de 4.5 por ciento y confirmó la consolidación de este segmento como uno de los más dinámicos del destino.

La embarcación, con capacidad para 400 pasajeros, está equipada con tres motores de 600 caballos de fuerza, sistemas de aire acondicionado y una tripulación profesional certificada, elementos que apuntan a elevar los estándares de seguridad, comodidad y eficiencia en el transporte marítimo regional.

Autoridades estatales y municipales destacaron que el turismo náutico se ha convertido en una de las principales fortalezas de Jalisco, al generar un alto gasto por visitante y detonar una cadena de valor que involucra marinas, muelles, hoteles, servicios turísticos, gastronomía, transporte y experiencias culturales y naturales en tierra firme.

Cada año, alrededor de 600 mil visitantes disfrutan actividades marítimas en puntos clave de la bahía y la costa sur, una demanda que se traduce en beneficios económicos directos para el sector náutico e indirectos para restaurantes, comercios, guías turísticos, artesanos y prestadores de servicios locales.

El inicio de operaciones del Ferry Vallarta también responde a la necesidad de renovar la narrativa turística del destino, luego de que Vallarta–Nuevo Vallarta registrara en 2025 el desempeño más débil entre los grandes polos de sol y playa del país, con una caída interanual de 5.1 por ciento en pasajeros internacionales, equivalente a unos 150 mil viajeros menos.

