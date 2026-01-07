Llevan festejo de Día de Reyes a niñas y niños de la colonia El Chamizal

En un ejercicio de colaboración social, el XV Ayuntamiento de Los Cabos realizó la celebración del Día de Reyes en la colonia El Chamizal, con el objetivo de fomentar la solidaridad y el bienestar social entre la niñez.

La actividad fue organizada a través de la Dirección Municipal de Turismo, en coordinación con el Club Rotario Internacional y el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, sumando esfuerzos institucionales y ciudadanos.

Durante la celebración del Día de Reyes en la colonia El Chamizal, se entregaron regalos a 70 niñas y niños, quienes fueron beneficiados con obsequios donados por la comunidad de residentes extranjeros.

Estos apoyos se recabaron durante el evento “Encuentro de Culturas”, realizado el pasado 4 de diciembre de 2025.

La celebración del Día de Reyes en la colonia El Chamizal permitió a las y los menores disfrutar de un momento significativo, además de resaltar la importancia de impulsar acciones sociales dirigidas a sectores vulnerables, especialmente en fechas representativas como el Día de Reyes.

El Ayuntamiento de Los Cabos reconoció la participación de la comunidad, así como la colaboración de organizaciones civiles y cuerpos de auxilio, cuya suma de voluntades hizo posible esta actividad en beneficio de la niñez cabeña.

Finalmente, se reiteró que, mediante este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Los Cabos continúa promoviendo programas que fortalecen la convivencia comunitaria y refuerzan valores como la solidaridad, cooperación y apoyo mutuo entre los distintos sectores del municipio.

