Festejos del mes patrio en Baja California Sur inician el martes

Con un programa cultural y artístico, el Gobierno del Estado de Baja California Sur dio inicio este martes 2 de septiembre a los Festejos del mes patrio, con motivo del CCXV aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México.

El acto inaugural se realizó en la explanada del Palacio de Gobierno, donde cientos de asistentes se congregaron para presenciar el encendido de las luces alusivas a septiembre, el mes de la patria, que iluminaron la sede gubernamental en un ambiente festivo.

De acuerdo con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, el programa incluyó la participación del Gran Folklórico Cadet del Gobierno del Estado, que presentó bailes tradicionales mexicanos, así como la intervención del Mariachi Juvenil de la Escuela de Música de Baja California Sur, encargado de interpretar piezas emblemáticas de la música nacional.

Los Festejos del mes patrio buscan promover la identidad cultural y fortalecer el sentido de pertenencia entre los sudcalifornianos, resaltando las tradiciones que han marcado la historia de México a lo largo de más de dos siglos.