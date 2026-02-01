Faltan pocas horas para el 2 de febrero “Día de la Candelaria” y la traición lo sabe: es el día perfecto en México para comer tamales con las diversas variedades gastronómicas que ofrecen todos los estados.

Es por ello que el Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, invita formalmente a las familias paceñas y turistas al Festival Tradicional del Tamal 2026.

El evento se llevará a cabo el próximo lunes 2 de febrero en el emblemático Parque Cuauhtémoc, iniciando actividades a partir de las 8:00 de la mañana para conmemorar las festividades del Día de la Candelaria.

Juanita Torres Reyes, titular de la Dirección Municipal de Asuntos Indígenas y Afromexicanas, informó que este encuentro busca preservar las tradiciones mexicanas y ofrecer un espacio de convivencia comunitaria.

Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de tamales representativos de estados como Oaxaca, Guerrero y, por supuesto, las recetas tradicionales de Baja California Sur, garantizando una experiencia gastronómica diversa y auténtica.

Además de los tamales, se contará con la venta de productos complementarios como chocolate, pan artesanal, café y atole, lo que convierte a este festival en una cita imperdible para los amantes de la cocina regional en La Paz.

Contexto y tradición: El impacto del Festival del Tamal en BCS

El Día de la Candelaria es una de las fechas con mayor relevancia económica para los productores de alimentos tradicionales en México. En ediciones anteriores en Baja California Sur, este tipo de ferias han registrado una afluencia masiva, consolidando al Parque Cuauhtémoc como un centro neurálgico para la difusión de la cultura de los pueblos originarios y afromexicanos que residen en la entidad.

La festividad de este 2026 por el Día de la Candelaria en La Paz dará inicio puntualmente a las 8:00 am y se mantendrá activa hasta que se agoten los alimentos, por lo que se recomienda a la ciudadanía asistir temprano.

