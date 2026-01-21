Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Festival de la ballena gris 2026 en Comondú, del 30 de enero al 1 de febrero

El Puerto Adolfo López Mateos se prepara para recibir a miles de turistas durante el Festival de la ballena gris que celebra la biodiversidad
20 enero, 2026
Ballena gris: Festival 2026 en su honor se realizará en Comondú

Foto SETUE BCS

La llegada de la ballena gris a las costas de Baja California Sur durante la temporada de invierno marca el inicio de uno de los eventos naturales más importantes para el municipio de Comondú. Del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, se llevará a cabo la edición número 31 del Festival de la Ballena Gris, un evento que busca honrar la presencia de estos majestuosos cetáceos en las aguas de Bahía Magdalena. Este punto geográfico es reconocido internacionalmente por ofrecer avistamientos únicos de la ballena gris en total libertad.

Las autoridades municipales informaron que se espera la llegada de aproximadamente cinco mil visitantes durante los días de fiesta, lo que generará una derrama económica estimada en dos millones de pesos para Puerto Adolfo López Mateos. Sin embargo, la proyección para toda la temporada es aún mayor, estimando que hasta 15 mil turistas visiten la zona, dejando un beneficio de 10 millones de pesos. La comunidad pesquera se ha transformado para atender de manera responsable a los visitantes nacionales y extranjeros.

El programa del evento incluye la tradicional coronación de la reina, muestras gastronómicas y diversas actividades familiares que complementan la experiencia de navegación en Bahía Magdalena. Actualmente, 75 embarcaciones cuentan con los permisos necesarios para realizar los recorridos de manera sustentable. Los prestadores de servicios mencionaron que ver a una ballena gris tan cerca es una experiencia inolvidable que beneficia directamente a las familias de la región.

La relevancia de la ballena gris trasciende lo ecológico, convirtiéndose en el motor económico de Puerto Adolfo López Mateos durante el invierno. En este periodo, que inició oficialmente el 1 de enero, los ejemplares adultos y sus crías se acercan a las lanchas, permitiendo un contacto humano respetuoso. El Festival de la Ballena Gris es la plataforma perfecta para mostrar otros atractivos de la zona, como las dunas, los manglares y el avistamiento de aves y delfines.

Para garantizar la seguridad de los ejemplares de ballena gris, el Diario Oficial de la Federación ha establecido que la temporada se extienda hasta el 30 de abril. Durante el periodo del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, el flujo de personas en el municipio de Comondú alcanzará su punto más alto, fortaleciendo el empleo para capitanes de embarcaciones y cooperativas locales. La organización asegura que todas las actividades cumplen con las normas para no alterar el hábitat de los cetáceos en Baja California Sur.

Finalmente, el éxito de este festival radica en la mezcla de tradición y conservación. Los visitantes que acuden a Puerto Adolfo López Mateos no solo presencian un espectáculo natural, sino que participan en una cultura que respeta profundamente el ciclo de vida marino. La derrama económica proyectada subraya la importancia de mantener este santuario como uno de los destinos predilectos para el ecoturismo a nivel mundial.

