A un día del inicio del festival de la ballena en Puerto Adolfo López Mateos

A solo un día del inicio del festival de la ballena, programado del 30 de enero al 1 de febrero en Puerto Adolfo López Mateos, autoridades y comunidades pesqueras ultiman detalles para recibir a miles de visitantes que disfrutarán del espectáculo natural del avistamiento de ballenas grises y las actividades culturales y turísticas asociadas al evento.

La cercanía del festival de la ballena coincide con el arribo temprano de al menos 80 ballenas grises a Puerto Chale, cifra que supera lo habitual para esta época y que ha sido registrada por prestadores de servicios turísticos. Este fenómeno ha generado expectativa entre turistas y locales por la temporada de migración que oficialmente continúa hasta abril.

Organizadores esperan que entre los asistentes al festival de la ballena se registren alrededor de cinco mil visitantes durante el periodo del evento, con una derrama económica significativa para la comunidad. El programa incluye avistamientos guiados, actividades culturales y recreativas, y representa una oportunidad para consolidar a la región como un destino clave para el turismo de naturaleza en Baja California Sur.

Durante el festival se realiozará la tradicional coronación de la reina, muestras gastronómicas y diversas actividades familiares que complementan la experiencia de navegación en Bahía Magdalena. Actualmente, 75 embarcaciones cuentan con los permisos necesarios para realizar los recorridos de manera sustentable. Los prestadores de servicios mencionaron que ver a una ballena gris tan cerca es una experiencia inolvidable que beneficia directamente a las familias de la región.