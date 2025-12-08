Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresa con enfoque en animación y jóvenes creadores

Del 8 al 10 de mayo, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos (FIC Los Cabos) reunirá nuevamente a la comunidad artística y al público local en su edición más creativa hasta ahora. Bajo el lema “Beyond the Screen”, el festival busca ir más allá de la proyección de películas, incorporando experiencias musicales, gastronómicas, digitales y artísticas que dialogan con el entorno natural del destino.

Enfoque renovado en animación y jóvenes creadores

Una de las novedades de esta edición es su enfoque en animación, con una programación que incluye cortometrajes, mediometrajes, talleres y nuevas oportunidades para jóvenes creadores. Además, se mantiene la sección “La Baja Inspira”, dedicada a historias originadas en la península, fortaleciendo la relación entre el festival, la comunidad y los paisajes locales.

Espacios emblemáticos frente al Mar de Cortés

Los escenarios seleccionados aportan diversidad y personalidad a cada actividad. La Marina de Puerto Los Cabos será uno de los puntos principales, acompañada por Cinemex Puerto Paraíso, Cinemex San José del Cabo, el Jardín Escultórico, Crania, Hotel El Ganzo y otros espacios frente al mar que permiten vivir el cine y las artes en entornos únicos.

Impacto cultural y educativo

Más allá de la programación artística, FIC Los Cabos genera un impacto cultural y educativo significativo. El festival impulsa proyectos para jóvenes, facilita el diálogo entre creadores y fomenta la participación de artistas, empresas, instituciones y ciudadanos. Estas iniciativas posicionan a Los Cabos al nivel de festivales internacionales como Toronto, Sundance y San Sebastián.

Miradas al Sur: celebrando el talento local

En su decimotercera edición, el festival incorpora un nuevo espacio dedicado al talento local: Miradas al Sur, una muestra colectiva que celebra la fuerza artística de Baja California Sur. La exhibición se realizará en Puerto Los Cabos y reunirá trabajos de artistas sudcalifornianos, creando un punto de encuentro entre cine, identidad y expresión. Los carteles presentados reflejan la diversidad del talento local y su capacidad de dialogar con el cine, la música, el arte digital y el entorno natural, elementos que distinguen a FIC Los Cabos 2025 frente al Mar de Cortés.