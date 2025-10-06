Vuelve el Festival de Cine de Los Cabos con más de 50 proyecciones

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos anunció su 13ª edición, que se realizará del 10 al 14 de diciembre de 2025 en Puerto Los Cabos, consolidándose como una de las principales plataformas de difusión para el cine independiente y el talento cinematográfico latinoamericano.

Este año, el Festival amplía su alcance al integrar nuevas disciplinas como la animación, las experiencias inmersivas y las narrativas experimentales, reforzando su papel como punto de encuentro entre el cine y las industrias creativas.

Programas clave del Festival 2025:

La Baja Inspira

Competencia dirigida a proyectos con vínculo directo con Baja California Sur. En esta edición, se recibieron más de 1,600 propuestas. La Escuela Superior de Cine (ESCINE) seleccionará cinco finalistas, que se anunciarán el 31 de octubre en el sitio oficial del Festival.

Fondo Fílmico Gabriel Figueroa

Fondo creado en 2012 para apoyar largometrajes en etapa de postproducción. La convocatoria estará abierta del 13 al 31 de octubre, y se seleccionarán hasta cinco proyectos de ficción o documental.

Las reuniones de industria se celebrarán del 24 al 26 de noviembre en Ciudad de México, y la premiación oficial se realizará durante el Festival en diciembre.

Sección de Animación

Por primera vez, el Festival incluirá una sección oficial dedicada a la animación, con proyecciones de cortometrajes y mediometrajes, además de masterclasses y el lanzamiento de la Convocatoria Oficial de Animación 2026, coordinada también por ESCINE.

Sedes y programación

El Festival se desarrollará en espacios emblemáticos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, conformando un campus creativo. Las sedes principales serán:

Marina de Puerto Los Cabos

Hotel El Ganzo

Crania

Veleros

Jardín de las Esculturas

Cinemex Puerto Paraíso

Durante los cinco días del evento se presentarán más de 50 proyecciones, conversatorios y actividades de industria.

Registro y acceso

A partir del 6 de octubre, el público podrá registrarse en www.festivaldecineloscabos.mx para recibir notificaciones sobre la apertura de taquilla y asegurar su lugar en las actividades del Festival.