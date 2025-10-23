Voces de alumnos de Liliana del Conde protagonizarán Festival de Otoño 2025 en La Paz

El Festival de Otoño 2025 invita al público de Baja California Sur a un evento musical estelar. El sábado 25 de octubre a partir de las 19:00 horas, el histórico Teatro Juárez de La Paz será la sede del recital ofrecido por los alumnos de la reconocida soprano internacional, Liliana del Conde. La XVIII Administración Municipal de La Paz patrocina esta presentación cultural.

Liliana del Conde, catalogada como una artista talentosa y multifacética, es una destacada cantante sudcaliforniana que ha contribuido significativamente a la cultura musical en el municipio paceño. Su trayectoria incluye la fundación de festivales de ópera en México y participaciones en distintas producciones operísticas alrededor del mundo.

Acceso Gratuito y Compromiso Cultural

Juan Lara Guzmán, director municipal de Cultura, indicó que el recital será totalmente gratuito para todos los asistentes. La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, ha manifestado interés en mantener las puertas de este histórico recinto cultural abiertas a la comunidad artística.

Por ello, la administración municipal busca ofrecer espectáculos de calidad y de manera gratuita en los últimos meses del año. Eventos como este recital representan una gran aportación a la cultura musical de la región.

Repertorio Variado y Participaciones Especiales

Los alumnos de canto de la soprano internacional, Liliana del Conde, serán los responsables de deleitar al público con sus voces. Ellos interpretarán un variado repertorio que honra a grandes cantautores nacionales e internacionales.

Entre los artistas cuyas obras serán interpretadas se encuentran:

Antonio Salieri

Juan Gabriel

Alan Menken

Stephen Schwartz

Natalia LaFourcade

Marco Antonio Solís

Carlos Baute

Jessy & Joy, entre otros.

Además de los estudiantes, el evento contará con participaciones especiales. Se ha confirmado la presencia del músico Erick Doca y de la actriz de teatro Cecilia Galván en el escenario.