El Malecón se viste de Catrinas: así será el Festival de Día de Muertos en La Paz 2025

Por primera vez, el tradicional Festival de Día de Muertos organizado por la Dirección de Cultura Municipal de La Paz se realizará este 1 de Noviembre en el kiosco del Malecón, donde se espera una gran asistencia de familias paceñas y visitantes.

El director de Cultura Municipal, Juan Lara Guzmán, explicó que este cambio de sede busca fortalecer la participación ciudadana y acercar la celebración al corazón de la ciudad.

Entre las novedades, destacó la Caminata de Catrinas y Catrines, un recorrido que saldrá del Parque Cuauhtémoc y concluirá en la calle 5 de Mayo, con la participación de jóvenes del concurso organizado por la Dirección Municipal de Juventud.

El programa artístico comenzará a las 5:00 de la tarde con presentaciones del titiritero Alejandro Barroa, el Ballet Folclórico La Paz, el grupo La Gozancia y otros artistas locales. También habrá talleres infantiles, pintacaritas, cuentacuentos y exhibición de altares.

“Queremos que sea un festival para todos los sentidos: que se escuche, se vea y se viva la tradición. Habrá música, color y participación de artistas de todas las edades”, destacó Lara Guzmán.

El evento contará con el apoyo de distintas dependencias municipales y estatales, como Protección Civil, Bomberos, Tránsito, Inclusión y Diversidad, Juventud y Deporte Municipal, además de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

“Es un trabajo en equipo; cultura municipal es la punta de lanza, pero detrás de nosotros hay un gran respaldo de todas las áreas del Ayuntamiento que hacen posible que este evento sea seguro y ordenado”, subrayó.

Sobre el impacto económico, el funcionario señaló que aunque no hay una cifra estimada, se espera una derrama para los comercios del Centro Histórico, desde vendedores ambulantes hasta cafés y restaurantes.

“Es una gran oportunidad para todos: desde los vendedores ambulantes hasta los cafés y restaurantes de la zona, todos se verán favorecidos por la derrama económica”, comentó.

El Festival de Día de Muertos 2025 en La Paz promete una edición especial: una noche frente al mar llena de música, danza y tradición, para honrar la memoria de quienes ya partieron y celebrar la vida.

