Festival Fantástico BCS 2026 lanza convocatoria para esculturas monumentales con enfoque en el aire y el reciclaje

El Festival Fantástico BCS celebrará en 2026 su tercera edición, consolidándose como un espacio de creación artística comunitaria con conciencia ambiental. Este año, el eje temático será el aire como elemento esencial para la vida y la salud del planeta, promoviendo la reflexión sobre la calidad ambiental y la responsabilidad colectiva.

Organizado por la Fundación Innovaciones Alumbra, en colaboración con Ándale La Paz, A.C., el festival convoca a artistas, colectivos, instituciones educativas y comunidades a participar en la elaboración de Tewales —término cochimí que significa “cosa grande”—, esculturas monumentales que simbolizan el trabajo colectivo, la memoria cultural y el respeto por la naturaleza.

La convocatoria, abierta desde el 14 de enero, cerrará el 15 de febrero de 2026. Posteriormente se desarrollará un proceso formativo para los equipos seleccionados y la etapa de diseño y construcción se llevará a cabo de marzo a mayo. El festival culminará con un desfile el 12 de junio en el Malecón de La Paz y un concierto gratuito como parte de Noches Pegajosas 2026.

Se elegirán 12 equipos, cuyas propuestas deberán abordar la protección del aire, tener carácter educativo y ser visualmente impactantes, utilizando mínimo 80% de materiales reciclados o reutilizados. El certamen contempla dos categorías: Creadores con Trayectoria y Categoría General, con premios de 50 mil, 30 mil y 10 mil pesos para los tres primeros lugares de cada categoría.

Más que una exhibición artística, el festival busca posicionarse como un modelo de evento sustentable que impulse prácticas de bajo impacto ambiental y fortalezca la participación ciudadana en la protección del patrimonio biocultural de Baja California Sur. La información completa está disponible en el sitio oficial del festival.

