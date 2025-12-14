Festival Internacional de Cine de Los Cabos cierra con homenaje a Eugenio Caballero

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos celebró la gala de clausura de su 13ª edición con una noche dedicada al cine, la creatividad y el reconocimiento a las trayectorias que han marcado a la industria cinematográfica. El evento se llevó a cabo en Crania, en Puerto Los Cabos, reuniendo a cineastas, invitados especiales, aliados y representantes del sector cultural.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue el homenaje a Eugenio Caballero, destacado diseñador de producción y director de arte mexicano, cuyo trabajo ha sido clave en películas de reconocimiento internacional como El laberinto del fauno, Un monstruo viene a verme y Roma. Su visión artística ha contribuido a la creación de universos visuales que han trascendido fronteras y posicionado al talento mexicano en la escena global.

Durante su mensaje, Caballero compartió una reflexión personal sobre su trayectoria en el cine:

“Este oficio me ha permitido vivir varias vidas y jugar sin cesar; agradezco este premio porque llega en el momento en que más lo disfruto y con la certeza de que lo mejor está por venir”.

La gala de clausura también fue un espacio para reconocer el esfuerzo colectivo detrás del festival. Paola Desentis, directora general del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, destacó la labor del equipo de producción, aliados y patrocinadores que hicieron posible esta edición.

“No hubiera podido suceder este evento sin el esfuerzo del equipo, la producción tan bella y el impresionante escenario. Ha sido una experiencia inolvidable poder dirigirla”, expresó.

La 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, realizada del 10 al 14 de diciembre, presentó una programación de 13 películas internacionales, de las cuales 12 fueron premieres nacionales o de Norteamérica, consolidando al festival como una ventana clave para el cine contemporáneo y los nuevos talentos.

El festival cerró con broche de oro este domingo 14 de diciembre con la proyección gratuita de Amores perros, la emblemática película mexicana que catapultó a Alejandro González Iñárritu y Gael García Bernal al panorama internacional. La función especial se realizó en el marco de la celebración por los 25 años de su estreno, reafirmando la vigencia de una de las obras más influyentes del cine mexicano.