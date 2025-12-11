Festival Internacional de Cine de Los Cabos: fechas, sedes y estrenos de su 13ª edición

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos regresa con su 13ª edición, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre, este año presenta una programación que combina estrenos internacionales, actividades al aire libre y un marcado impulso a la industria cinematográfica emergente.

Las funciones se realizarán en Cinemex San José del Cabo y Cabo San Lucas, mientras que las galas especiales tendrán lugar en Crania y Hotel El Ganzo en Puerto Los Cabos.

13 películas internacionales y múltiples premieres

La programación incluye 13 películas internacionales, de las cuales 12 serán premieres nacionales o de Norteamérica, lo que refuerza el papel del festival como plataforma clave para nuevos talentos y producciones globales.

La proyección inaugural será “If I Had Legs I’d Kick You”, uno de los estrenos más esperados de la edición.

Una experiencia dentro y fuera de las salas

La directora general del festival, Paola Desentis, destacó la diversidad y el enfoque expandido de esta edición, diseñado para ofrecer experiencias cinematográficas tanto en salas como en espacios abiertos.

“Es un festival muy rico y muy diverso. El cine es nuestra columna vertebral. Tendremos proyecciones en Cinemex San José del Cabo y Puerto Paraíso, además de 12 premieres nacionales y extranjeras. También contaremos con una competencia nacional de diez películas, documentales como el de Depeche Mode y la premier de Nube en el Jardín, señaló”.

Depeche Mode, Ed Maverick y eventos especiales

Entre las actividades destacadas se encuentra el estreno del documental de Depeche Mode, además de una presentación especial de Ed Maverick, quien participará como parte de los eventos paralelos del festival.

Fomento a nuevos talentos: más de 1,600 proyectos recibidos

En el ámbito industrial, Resendis subrayó que La Baja Inspira recibió este año más de 1,600 proyectos, consolidándose como una de las convocatorias más relevantes para creadores nacionales e internacionales.

Por su parte, el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa ha otorgado más de 43 millones de pesos en apoyos en especie desde su creación. Para la edición 2025, reunió 96 proyectos en competencia, varios de ellos con una importante diversidad cultural, incluyendo obras realizadas en lenguas originarias.

Además, el festival presentará una competencia nacional con 10 largometrajes, que buscan destacar lo mejor de la producción cinematográfica mexicana contemporánea.