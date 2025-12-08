Celebran cuarta edición de Festival MaQueCho en San Antonio; La Paz

Este fin de semana la cuarta edición del festival Maquecho reunió a decenas de productores y familias en un homenaje a la machaca, el queso y el chorizo. Como ya es tradición, el pueblo Histórico de San Antonio, en La Paz, Baja California Sur (BCS), fue el punto de reunión para celebrar el encuentro gastronómico.

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de BCS llamó a recobrar la esencia y las tradiciones para fortalecer la riqueza cultural del estado. El mandatario sudcaliforniano subrayó que el crecimiento del Maquecho ha sido evidente, ya que en su primera edición participaron alrededor de 30 exponentes y, en esta ocasión, la cifra superó los 80, informó que el evento arrancó desde las 8:00 de la mañana, donde se dieron cita más de ochenta productores de San Antonio y comunidades cercanas para ofrecer sus productos; entre los que destacaron machaca, quesos artesanales, chorizos tradicionales, así como otras delicias regionales.

Como parte del festival, se incluyó una agenda cultural con música en vivo, bailes y espectáculos regionales, además de concursos para premiar al mejor queso, la mejor machaca y el mejor chorizo, evaluados por estudiantes y docentes de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Tecnológica de La Paz.

De acuerdo con las autoridades, año scon año se han superado las expectativas del evento, aumentando el número de expositores y productos regionales en venta, así como el aforo de asistentes.

Durante su recorrido por los módulos del festival, el Gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins Sánchez; la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; la alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio; el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez; la presidenta del Sistema DIF Estatal, Patricia López Navarro; así como por el delegado de San Antonio, Agustín Avilés Zamora.

La cuarta edición del Festival MaQueCho confirma su consolidación como un motor de identidad cultural y económica en Baja California Sur, al poner en valor la riqueza gastronómica local, promover espacios de convivencia comunitaria y ofrecer una opción distinta para quienes buscan experiencias auténticas en torno a la cocina tradicional.