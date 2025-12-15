Celebran festival náutico “Mar y Christmas” en la bahía de Cabo San Lucas

Con el respaldo de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), el festival Mar y Christmas, organizado por Festivales Náuticos MX, consolidó a Los Cabos como un destino que celebra la Navidad desde el mar, al combinar tradición, inclusión social y amplia participación ciudadana durante un fin de semana de actividades culturales y recreativas.

Las actividades celebradas en Playa El Médano con el programa Mar y Christmas Kayaks & Paddle, crearon un evento 100 por ciento inclusivo dirigido a niñas, niños y jóvenes de la comunidad autista, quienes participaron en un circuito navideño de kayak, paddle y nado. La jornada se desarrolló con préstamo de equipo y acompañamiento especializado, en un entorno de convivencia y respeto, reafirmando el compromiso del festival con el acceso universal al deporte náutico.

La celebración continuó con el tradicional Desfile Náutico Mar y Christmas, en el que 25 embarcaciones iluminadas recorrieron la bahía de Cabo San Lucas, marcando oficialmente el inicio de la temporada navideña ante la presencia de cientos de familias congregadas en la Marina, Playa El Médano y Playa Corsario.

El evento contó con el respaldo del XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Turismo, la Dirección de Fomento Económico y el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, así como de la Delegación de Cabo San Lucas. Con el acompañamiento de Sectur federal, Mar y Christmas también impulsó a pequeñas y medianas empresas mediante una verbena popular instalada en distintos puntos de la Marina, generando derrama económica a través de la venta de artesanías, alimentos, joyería y souvenirs.

Lee más: Los Cabos reta a Barcelona y busca liderar en playas Blue Flag

La jornada se complementó con actividades culturales y recreativas, entre ellas el recital de la Orquesta Música en Marcha y la instalación de una Villa Navideña, además de música en vivo y espacios familiares. El festival concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales y saldo blanco, resultado de la coordinación con autoridades marítimas y estatales. Festivales Náuticos MX agradeció el respaldo de instituciones, patrocinadores y ciudadanía en la séptima edición de un encuentro que fortalece la identidad marítima y cultural de Los Cabos.