La Ribera celebrará el Primer Festival de la Mascarita Peninsular los días 4 y 5 de octubre

El XV Ayuntamiento de Los Cabos anuncia que los días 4 y 5 de octubre, la delegación de La Ribera será sede del Primer Festival de la Mascarita Peninsular, un evento con actividades culturales, educativas y recreativas para toda la comunidad.

Sábado 4 de octubre (10:00 a 16:00 horas)

Talleres y exposiciones sobre la observación de aves , incluyendo: Antecedentes y clasificación de especies Conservación de aves en peligro de extinción Uso y cuidado del equipo para observación Ciencia ciudadana y aviturismo Aves en áreas naturales protegidas

Domingo 5 de octubre (07:00 a 13:00 horas, estero El Surgidero)

Exposición y venta de productos regionales

Concursos y pajareadas

Venta de alimentos y actividades culturales

Módulos de información sobre conservación y aviturismo

Entrada gratuita

Registro previo obligatorio a través de la página de Facebook “Mar Mujeres de Acción y Resiliencia”, debido a cupo limitado.

El festival busca reconocer y valorar a la Mascarita Peninsular, especie emblemática y en riesgo, promover la conservación de su hábitat y fortalecer el aviturismo en la región.