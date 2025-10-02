Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 2 de Octubre, 2025
Los Cabos

La Ribera celebrará el Primer Festival de la Mascarita Peninsular los días 4 y 5 de octubre

Los días 4 y 5 de octubre, La Ribera celebrará el Primer Festival de la Mascarita Peninsular. El evento incluye talleres, concursos, exposición de productos y actividades culturales. Entrada gratuita. Registro previo obligatorio.
Daniela Lara
2 octubre, 2025
El XV Ayuntamiento de Los Cabos invita a la comunidad al Primer Festival de la Mascarita Peninsular en La Ribera

IMG: Archivo

El XV Ayuntamiento de Los Cabos anuncia que los días 4 y 5 de octubre, la delegación de La Ribera será sede del Primer Festival de la Mascarita Peninsular, un evento con actividades culturales, educativas y recreativas para toda la comunidad.

Sábado 4 de octubre (10:00 a 16:00 horas)

Domingo 5 de octubre (07:00 a 13:00 horas, estero El Surgidero)

  • Exposición y venta de productos regionales

  • Concursos y pajareadas

  • Venta de alimentos y actividades culturales

  • Módulos de información sobre conservación y aviturismo

  • Entrada gratuita

Registro previo obligatorio a través de la página de Facebook “Mar Mujeres de Acción y Resiliencia”, debido a cupo limitado.

El festival busca reconocer y valorar a la Mascarita Peninsular, especie emblemática y en riesgo, promover la conservación de su hábitat y fortalecer el aviturismo en la región.

