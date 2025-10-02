La Ribera celebrará el Primer Festival de la Mascarita Peninsular los días 4 y 5 de octubre
El XV Ayuntamiento de Los Cabos anuncia que los días 4 y 5 de octubre, la delegación de La Ribera será sede del Primer Festival de la Mascarita Peninsular, un evento con actividades culturales, educativas y recreativas para toda la comunidad.
Sábado 4 de octubre (10:00 a 16:00 horas)
-
Talleres y exposiciones sobre la observación de aves, incluyendo:
-
Antecedentes y clasificación de especies
-
Conservación de aves en peligro de extinción
-
Uso y cuidado del equipo para observación
-
Ciencia ciudadana y aviturismo
-
Aves en áreas naturales protegidas
-
Domingo 5 de octubre (07:00 a 13:00 horas, estero El Surgidero)
-
Exposición y venta de productos regionales
-
Concursos y pajareadas
-
Venta de alimentos y actividades culturales
-
Módulos de información sobre conservación y aviturismo
-
Entrada gratuita
Registro previo obligatorio a través de la página de Facebook “Mar Mujeres de Acción y Resiliencia”, debido a cupo limitado.
El festival busca reconocer y valorar a la Mascarita Peninsular, especie emblemática y en riesgo, promover la conservación de su hábitat y fortalecer el aviturismo en la región.
