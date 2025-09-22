Desata tu creatividad y gana hasta $10 mil pesos en el Festival de Muertos de BCS

Una bolsa acumulada que supera los 30 mil pesos espera a los ganadores de los concursos del XXV Festival Tradicional de Día de Muertos 2025 en Baja California Sur.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC), busca incentivar el talento local y la participación ciudadana en una de las festividades más emblemáticas de México.

El objetivo principal de esta celebración es la preservación y promoción de las costumbres mexicanas, según informó Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, titular del ISC.

Para ello, se lanzaron las convocatorias en las categorías de diseño de catrinas, calaveritas literarias y cuento con premios de hasta 10 mil pesos, todas ellas dirigidas a distintos públicos y edades.

Concurso “Vivas las Catrinas”

El concurso estelar, “Vivas las Catrinas”, se presenta como el de mayor atractivo por sus premios. Los participantes deberán diseñar y vestir a la icónica figura del folclore mexicano, con una categoría para adultos y otra para niños.

El primer lugar de la categoría de adultos se llevará un premio de 10 mil pesos, mientras que el ganador infantil recibirá 6 mil pesos.

Concurso “Calaveritas Literarias”

Para quienes prefieren la pluma, el festival ofrece dos opciones. El concurso de “Calaveritas Literarias” está abierto a todos los escritores sudcalifornianos y premiará con 8 mil pesos a la composición que mejor combine el humor, la crítica y el ingenio en torno a la muerte.

Paralelamente, el certamen de “Cuento Joven” invita a las nuevas generaciones a crear relatos sobre esta festividad, con un premio de 8 mil pesos para la mejor historia.