Festival Pa’l Norte 2026 revela cartel con Guns N’ Roses y 31 Minutos. Conoce fechas, preventa y más

El esperado festival Tecate Pa’l Norte 2026 ya tiene fecha oficial: el evento se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo de 2026 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Esta edición marcará un hito en la historia del festival, en el que la organización lo promociona como “la edición más poderosa y ascendente” hasta ahora.

El cartel oficial completo del festival Tecate Pa’l Norte 2026, incluyen nombres de primer nivel en la industria musical como Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers. Destacan además Zoé de León Larregui, Deftones, Grupo Frontera, Turnstile, Simple Plan, Zoé, Halsey, Purple Disco Machine, 31 minutos, entre otros más.

El festival Tecate Pa’l Norte 2026 promete una variedad musical para todos los gustos, con más de 30 artistas por día.

La preventa de boletos para Tecate Pa’l Norte 2026 inicia el lunes 11 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y aunque los costos no han sido revelados, se tiene como referencia, en la edición pasada el boleto de tres días costó 4 mil 370 pesos en su fase más económica; en tanto, la última fase de la opción VIP se ofertó en 15 mil 450 pesos.

Para quienes planeen asistir desde fuera de Nuevo León, se recomienda asegurar alojamiento temprano y considerar transporte desde el aeropuerto, dado que la demanda hotelera se anticipa elevada.

Con esta edición ampliada y transgresora, el festival Tecate Pa’l Norte 2026 se posiciona no sólo como un gran festival mexicano sino como un actor clave en el mapa internacional de música en vivo.