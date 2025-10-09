Anuncian el 5º Festival del Vino Queretano 2025 para fortalecer el turismo vitivinícola
La Secretaría de Turismo del Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Querétaro invitan a la conferencia de prensa de presentación del 5.º Festival del Vino Queretano, que se realizará este miércoles 8 de octubre a las 10:30 horas en Punto México, ubicado en Av. Presidente Masaryk 172, Colonia Bosques de Chapultepec, CDMX.
Promoción del vino queretano
El Festival del Vino Queretano 2025 se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en la Plaza Gran Cue, Corregidora, y el Centro de las Artes (CEART). Contará con más de 200 etiquetas locales, además de conferencias, catas, talleres y degustaciones.
Reconocimiento a la región
- Este año, Querétaro celebra la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Vinos de la región vitivinícola de Querétaro”, otorgada por el IMPI, reconocimiento que consolida la calidad y autenticidad del vino queretano.
Impulso al enoturismo
El evento busca posicionar a Querétaro como un referente del enoturismo mexicano, fortaleciendo la industria local y promoviendo experiencias culturales, gastronómicas y turísticas en torno al vino mexicano.
Para participar en la conferencia de prensa, se requiere registro previo en el enlace oficial: https://bit.ly/3Gmlp4N.
