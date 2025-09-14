Fey cantó el Himno Nacional Mexicano en el vestidor para “Canelo” Álvarez antes de la pelea

La cantante Fey interpretó el Himno Nacional Mexicano en el vestidor de Saúl “Canelo” Álvarez, momentos antes de su combate contra Terence Crawford celebrado la noche del sábado en Las Vegas. Aunque la función no incluyó la ceremonia pública de los himnos, la artista quiso acompañar al campeón con un acto íntimo y simbólico.

En un video difundido en redes sociales, se observa a Fey entonando el himno mientras “Canelo” y su equipo permanecen de pie en señal de respeto. El momento se volvió viral por la cercanía y el orgullo que transmitió la interpretación.

Después de la presentación privada, Fey escribió en sus redes sociales:



“Nada nos detiene, mexicanos con orgullo. Eres nuestro campeón Canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México.”

Leer más: Canelo Álvarez pierde títulos ante Crawford

La organización del evento había decidido omitir la interpretación oficial de los himnos en el ring, por lo que este gesto en el vestidor se convirtió en el único momento en que el himno mexicano se escuchó durante la velada.