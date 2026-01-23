Confirma FGE hallazgo sin vida de familia reportada como desaparecida en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la noche del jueves 22 de enero el hallazgo sin vida de tres personas reportadas como desaparecidas en Morelia , correspondientes a una pareja y su hija menor de edad.

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, Víctor Manuel MV , de 37 años; su esposa Anayeli HL , de 36 años, y su hija Megan Eileen , de 12 años, fueron vistas por última vez el 14 de enero de 2026 en la colonia Ex Hacienda La Huerta , en la capital michoacana, por lo que sus familiares presentaron el reporte de desaparición.

La FGE informó que el 17 de enero de 2026 se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares , activándose de manera inmediata los protocolos de búsqueda para dar con su paradero.

Ese mismo día se reportó el hallazgo de dos cuerpos totalmente calcinados en un predio cercano a la calle Nacional , en la población de Ucareo , municipio de Zinapécuaro , así como un tercer cadáver quemado localizado a pocos metros de la autopista México–Guadalajara , en la zona de la carretera Morelia–Salamanca .

Tras la realización de diligencias operativas y científicas , la Fiscalía confirmó que los cuerpos localizados corresponden a las tres personas desaparecidas , sin que hasta el momento se hayan detallado las causas de la muerte ni las circunstancias precisas en que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación y la realización de los actos ministeriales correspondientes , con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades conforme a lo dispuesto por la ley . Medios nacionales señalaron que la familia se desempeñaba como intérpretes de lengua de señas en el Congreso del Estado de Michoacán .

