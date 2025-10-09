FGR asegura armas, droga y vehículos en operativos realizados en Baja California Sur

Durante septiembre, las autoridades federales realizaron diversas acciones contra el delito en Baja California Sur, que resultaron en la detención de cinco personas, el aseguramiento de armas, drogas y vehículos, así como en cuatro sentencias condenatorias. por delitos del fuero federal.

Los operativos se llevaron a cabo principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos, donde se cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión por delitos relacionados con narcotráfico y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En total, se aseguraron cinco armas de fuego —cuatro cortas y una larga—, además de 29 cargadores y 636 cartuchos útiles. También se decomisaron más de 700 gramos de marihuana, 718 gramos de metanfetamina, 13 miligramos de Delta-9, 249 mil 500 pesos, 17 dólares y 15 vehículos.

Durante el mismo período, se dictaron cuatro sentencias condenatorias contra igual número de personas, con penas que van de dos a seis años de prisión por delitos contra la salud y portación ilegal de armas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad, informó además que se logró la vinculación a proceso de 24 personas en 13 carpetas de investigación por delitos de carácter patrimonial, ambiental y del orden federal.

El órgano jurisdiccional también autorizó siete técnicas de investigación, entre ellas cuatro aperturas de correspondencia, dos cateos y una solicitud de información bancaria. Asimismo, se judicializaron 26 carpetas derivadas de denuncias presentadas por la ciudadanía.

Finalmente, la FGR dio destino final a siete vehículos, cuatro armas, 11 cargadores y 274 cartuchos, relacionados con diversas investigaciones federales.